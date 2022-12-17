Посол Украины поблагодарил Азербайджан (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Первая партия промышленных трансформаторов и электрогенераторов из Азербайджана уже достигла Украины и направлена в районы, наиболее пострадавшие от российских авиаударов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Он отметил, что эта помощь сейчас чрезвычайно важна, поскольку гражданское население Украины и важные объекты инфраструктуры постоянно подвергаются обстрелам.

"Выражаем искреннюю благодарность руководству и народу дружественного Азербайджана за поддержку и помощь. Да Здравствует Украина, Да Здравствует Азербайджан!",- говорится в публикации.

Отметим, что сегодня часть очередной гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном, достигла Украины.

(Перевод: Фидан Мустафаева)