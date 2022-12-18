МИД Азербайджана категорически отвергает предвзятое заявление Канады

БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем предвзятое заявление министерства иностранных дел Канады.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что МИД Канады в очередной раз выступил с заявлением в защиту Армении.

МИД Азербайджана, в свою очередь, подчеркнул, что Канада может внести больший вклад в мирный процесс, призвав Армению прекратить использование Лачинской дороги для незаконной военной и экономической деятельности.