Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана категорически отвергает предвзятое заявление Канады

Политика Материалы 18 декабря 2022 11:06 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана категорически отвергает предвзятое заявление Канады

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем предвзятое заявление министерства иностранных дел Канады.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что МИД Канады в очередной раз выступил с заявлением в защиту Армении.

МИД Азербайджана, в свою очередь, подчеркнул, что Канада может внести больший вклад в мирный процесс, призвав Армению прекратить использование Лачинской дороги для незаконной военной и экономической деятельности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости