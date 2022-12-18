Азербайджан становится незаменимым партнером для Европы - румынские эксперты

БАКУ /Trend/ - 17 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с рабочим визитом Румынию. В рамках визита глава государства принял участие в церемонии подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

С подписанием этого соглашения Азербайджан становится незаменимым партнером для Европы, которая испытывает растущий спрос на энергию. Сегодня Азербайджан является стратегическим партнером Европейского союза с точки зрения энергетической безопасности.

Trend представляет комментарии румынских экспертов и официальных лиц относительно подписанного исторического соглашения.

Юлиан Кифу, советник премьер-министра Румынии по внешней политике, безопасности и стратегическим вопросам, заявил, что подписанное соглашение является чрезвычайно актуальным. Потому что он приносит «зеленую энергию» в Европу, регион, потребности в энергии которого, в частности для развития, растут. Кроме того, проведение кабеля чрезвычайно важно для перебалансировки энергосистемы в районе Добруджа на черноморском побережье Румынии. Азербайджан является стратегическим партнером Европейского союза с точки зрения энергетической безопасности. У нас очень плодотворное сотрудничество, особенно в области нефти и газа. А теперь «зеленая энергетика» дополняет набор энергопродуктов, которые Азербайджан транспортирует в Европу.

"В будущем растущий интерес к чистой энергии и сокращению выбросов углерода создаст для Азербайджана еще большую возможность диверсифицировать свое предложение. Здесь важно тесное сотрудничество со странами ЕС и Евросоюзом в целом. Это соглашение окажет положительное влияние на стратегические отношения между Азербайджаном и Румынией. Наше сотрудничество имеет прочную основу. Инвестиции Азербайджана в области производства энергии в Румынии, а также в некоторые энергоемкие и востребованные отрасли свидетельствуют о его влиянии в нашей стране", - сказал советник.

Бывший премьер-министр Румынии, председатель партии «Про Румыния» Виктор Понта отметил, что «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии», подписанное в Бухаресте, имеет очень важное значение не только для Румынии, но и для всей Восточной Европы.

"Во время моего пребывания на посту премьер-министра Румынии я ценил и развивал политическое и экономическое сотрудничество с Азербайджаном и Грузией. В настоящее время сотрудничество Азербайджана и Грузии с Румынией и Венгрией в этом энергетическом проекте является позитивным стратегическим решением, посланием сотрудничества и дружбы в контексте войны в Украине и энергетического кризиса в Европе", - подчеркнул он.

Он отметил, что в этот сложный период Азербайджан зарекомендовал себя как серьезный, предсказуемый и надежный партнер Европы. Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы сейчас очень важен. Европа должна принять эту очень важную роль, которую Азербайджан играет сейчас и будет играть в будущем.

"Румыния должна и дальше развивать свои экономические и политические отношения с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией, своими друзьями в Черноморском бассейне. Углубление этих долгосрочных отношений сотрудничества и партнерства отвечает общим интересам наших стран", - подчеркнул он.

Михай Никутс, эксперт в области энергетики в Румынии, сотрудник новостных порталов «Economica.net» и «E-nergia.ro», добавил, что, учитывая трудности региона с точки зрения производства электроэнергии, соглашение, подписанное в Румынии - это шанс обеспечить энергетический баланс. Кроме того, большая часть энергии, производимой в Восточной Европе, поступает из ископаемых источников, от которых в конечном итоге придется отказаться. Таким образом, приток 1000 МВт электроэнергии из возобновляемых источников поможет региону, и всему Европейскому союзу легче выполнять поставленные задачи в этой области.

Эксперт сказал, что, учитывая приостановку ЕС импорта газа и нефти из России, Азербайджан со временем станет более важным для Румынии и Европы.

"Азербайджан уже экспортирует газ в Европу по трубопроводам, и мы надеемся, что после удвоения пропускной способности трубопровода TAP будет перекачиваться больше газа", добавил он.

Ризван Николеску, бывший министр энергетики Румынии, отметил, что реализация этого проекта очень важна.

"Румыния является безопасным транзитным маршрутом между производителями и потребителями. Я хотел бы, чтобы Турция участвовала в этом проекте. Азербайджан является очень важным поставщиком Европейского Союза в контексте энергетической безопасности, особенно в области природного газа. Это соглашение положительно влияет на стратегические отношения между Азербайджаном и Румынией. Отношения между двумя странами очень хорошие. Я надеюсь, что мы сделаем все возможное для блага двух народов и вместе поддержим концепцию международных отношений, основанных на правах и сотрудничестве, а не на силе", - подчеркнул Николеску.

Василе Симиляну, главный редактор престижного журнала «Геополитика», издаваемого в Румынии, профессор, политолог, добавил, что реализация этого проекта является смелым шагом, который еще больше повысит авторитет подписавших государств, что будет иметь благотворные последствия для Европейского Союза. В частности, проект имеет большое значение для Венгрии, не имеющей энергоресурсов.

"Азербайджан выполняет свои обязательства и выступает надежным партнером. В то же время ваша страна играет ведущую роль на рынке энергоресурсов, особенно природного газа и нефти. Инициатива Бухареста усилит нашу безопасность.

Азербайджан – государство геополитического и геостратегического значения в энергетической сфере Восточной Европы, это также мост для государств Центральной Азии, особенно Казахстана и Узбекистана", - сказал он.