Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданских автомобилей армян по Лачинской дороге

ШУША/Trend/ - Участники мирной акции протеста на Лачинской дороге не препятствуют проезду гражданских автомобилей армян по этой дороге.

Несколько дней подряд, в том числе и сегодня мы стали свидетелями беспрепятственного проезда машин снабжения российских миротворцев по направлению от Ханкенди в сторону Лачина.

Азербайджан всегда заявлял четкую позицию по поводу Лачинской дороги: эта дорога может быть использована только в гуманитарных целях, а не для незаконной экономической и военной деятельности.

На самом деле проезду гражданских автомобилей армян по этой дороге мешает Рубен Варданян, который фактически держит граждан Азербайджана армянского происхождения в Карабахе в заложниках и хочет представить мирную акцию на дороге Шуша-Лачин как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу".