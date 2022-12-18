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Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданских автомобилей армян по Лачинской дороге

Политика Материалы 18 декабря 2022 19:42 (UTC +04:00)
Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданских автомобилей армян по Лачинской дороге

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ШУША/Trend/ - Участники мирной акции протеста на Лачинской дороге не препятствуют проезду гражданских автомобилей армян по этой дороге.

Несколько дней подряд, в том числе и сегодня мы стали свидетелями беспрепятственного проезда машин снабжения российских миротворцев по направлению от Ханкенди в сторону Лачина.

Азербайджан всегда заявлял четкую позицию по поводу Лачинской дороги: эта дорога может быть использована только в гуманитарных целях, а не для незаконной экономической и военной деятельности.

На самом деле проезду гражданских автомобилей армян по этой дороге мешает Рубен Варданян, который фактически держит граждан Азербайджана армянского происхождения в Карабахе в заложниках и хочет представить мирную акцию на дороге Шуша-Лачин как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу".

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