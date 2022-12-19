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Молодежные организации Индонезии поддерживают эко акцию ЕРЦ Молодежного Форума ОИС

Политика Материалы 19 декабря 2022 10:35 (UTC +04:00)
Молодежные организации Индонезии поддерживают эко акцию ЕРЦ Молодежного Форума ОИС

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Как было сообщено, недавно правление Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС), приняло заявление о поддержке экологической акции, проводимой неправительственными организациями Азербайджана в Карабахском регионе, на дороге Шуша-Ханкенди. В документе с сожалением отмечено, что в течение 30 лет оккупированные территории Азербайджана, а ныне земли, где временно дислоцирован Российский миротворческий контингент (РМК), остаются зонами, где невозможно проведение подобных мониторингов, а также с целью обеспечения объективности будущих мониторингов, выражена готовность организовать визит делегации молодых экологов из стран евразийского региона в Карабах, в качестве поддержки экологическим волонтерам Азербайджана.

Недавно Национальный Молодежный Совет Индонезии и Молодежная Организация ОИС Индонезии выступили совместным заявлением, где выражены поддержка азербайджанским экологам, которые ныне проводят мониторинг в Карабахе, требование в кратчайшие сроки устранения искусственно созданных препятствий перед ними и призыв к индонезийский молодежи проявить солидарность с праведным делом Азербайджана.

Молодежные организации, представляющие Индонезию, выразили свою готовность отправить группу молодых экологов из стран Юго-восточной Азии в карабахский регион. В этом заявлении выражены солидарность и поддержка экологической акции ЕРЦ Молодежного Форума ОИС.

Следует отметить, что Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии, представляющие Пакистан выступили аналогичными заявлениями.

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