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Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)

Политика Материалы 19 декабря 2022 12:16 (UTC +04:00)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 50-летию со дня рождения полковника-лейтенанта структуры специальных операций Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции, проведенной 6 апреля 2012 года в Гяндже.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе СГБ.

На мероприятии, наряду с членами семьи героя, приняли участие сотрудники СГБ, ветераны органов безопасности, курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева и солдаты воинской части СГБ.

Выступившие на мероприятии рассказали о профессионализме Эльшада Гулиева в период его деятельности в органах безопасности, об особом героизме, проявленном им в операциях, о высоких человеческих качествах, о том, что он прошел путь служения в органах, которому посвятил 17 лет своей жизни, о том, что проявленные им образцы мужества и самоотверженности во имя Отечества являются примером для подрастающего поколения и играют важную роль в воспитании патриотического духа у молодежи. Было отмечено, что соответствующие распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о награждении Эльшада Гулиева медалями “За отвагу”, “За Родину” и орденом “Знамя Азербайджана” (посмертно) является ярким проявлением высокой оценки его заслуг на государственном уровне.

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм “Герой-спецназовец”, производства АМИ Trend при организационной поддержке СГБ, о жизни и деятельности Эльшада Гулиева.

В заключение гостям была представлена художественная программа, подготовленная культурным центром СГБ.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)
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