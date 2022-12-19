Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 50-летию со дня рождения полковника-лейтенанта структуры специальных операций Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции, проведенной 6 апреля 2012 года в Гяндже.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе СГБ.

На мероприятии, наряду с членами семьи героя, приняли участие сотрудники СГБ, ветераны органов безопасности, курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева и солдаты воинской части СГБ.

Выступившие на мероприятии рассказали о профессионализме Эльшада Гулиева в период его деятельности в органах безопасности, об особом героизме, проявленном им в операциях, о высоких человеческих качествах, о том, что он прошел путь служения в органах, которому посвятил 17 лет своей жизни, о том, что проявленные им образцы мужества и самоотверженности во имя Отечества являются примером для подрастающего поколения и играют важную роль в воспитании патриотического духа у молодежи. Было отмечено, что соответствующие распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о награждении Эльшада Гулиева медалями “За отвагу”, “За Родину” и орденом “Знамя Азербайджана” (посмертно) является ярким проявлением высокой оценки его заслуг на государственном уровне.

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм “Герой-спецназовец”, производства АМИ Trend при организационной поддержке СГБ, о жизни и деятельности Эльшада Гулиева.

В заключение гостям была представлена художественная программа, подготовленная культурным центром СГБ.

(Перевод: Нубар Кулузаде)