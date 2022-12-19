Внесены изменения в устав Службы финансового - Указ Президента (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 13:02)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики № 215 от 18 июля 2018 года.

Согласно изменениям, осуществлять руководство и контроль за службой будет Правление. Состав Правления будет состоять из трех членов: председателя правления и двух его заместителей. Председателя правления и его заместителей назначает на должность и освобождает от должности Президент Азербайджанской Республики по представлению министра экономики. Срок полномочий Правления составляет 5 лет.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.