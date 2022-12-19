«Ассоциация гуманитарных действий» Турции намерена открыть представительство в Баку (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество не должно молчать о минном терроре в Карабахе.

Об этом сказал Trend в понедельник председатель «Ассоциации гуманитарных действий» (IMFAD) Турции Гюркан Кескин.

Он отметил, что IMFAD готова оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы.

"В связи с этим в апреле мы подписали меморандум о взаимопонимании с Агентством Азербайджана по разминированию. В Карабахе у нас была возможность увидеть загрязненные минами территории, в частности Агдам, и ознакомиться с ситуацией на месте. Мы подготовили соответствующие проекты, и сейчас идет определенная работа по их реализации. Со следующего года мы хотим открыть представительство в Баку и сотрудничать в Карабахе, на территориях, где действует Агентство по разминированию. Мы работаем в сферах разминирования, помощи людям, пострадавшим от мин, и готовы оказать поддержку Азербайджану в решении минной проблемы. Международное сообщество не должно молчать о минном терроре, а должно поддерживать решение этой проблемы", - добавил Кескин.

Напомним, что 1 апреля 2022 года между Агентством по разминированию и Ассоциацией IMFAD был подписан Меморандум о взаимопонимании.

(Перевод: Нубар Кулузаде)