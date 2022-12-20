Lagazette является единственным противовесом армянским СМИ во Франции - Жан-Мишель Брюн

БАКУ /Trend/ - Подавляющим большинством СМИ во Франции руководят армяне или люди, которые поддерживают Армению.

Об этом сказал во вторник Trend главный редактор онлайн-газеты "Lagazetteaz.fr" Жан-Мишель Брюн.

"Первая проблема заключается в том, что Франция в определенном смысле, с точки зрения политических позиций, "правая", а правые во Франции выступают посредниками для представления конфликта между Азербайджаном и Арменией как некой цивилизационной войны. Мол, иудейско-христианская цивилизация противостоит мусульманской, но когда узнаёшь, что Азербайджан - светская страна, то все это кажется очень глупой идеей", - сказал он.

Брюн отметил, что во Франции такие армянские СМИ как "Armennews" или "Nouvelle d'Arménie", существующие уже больше сорока лет, имеют очень значительное влияние на местное информационное пространство. "Lagazette - по сути, это новый, основанный в Европе медиа-ресурс, аудитория которого растет, и сегодня нашу газету уже читают государственные чиновники во Франции, в том числе правительство, депутаты, государственные служащие и т. д. Lagazette дает читателю уникальную информацию, которой нет во многих СМИ. Наряду с французской повесткой, наша газета также публикует новости об Азербайджане и материалы об истории и богатой культуре страны, в частности городе Шуша, азербайджанской музыке и поэзии", - сказал он.

Таким образом, по словам Брюна, Lagazette является единственным противовесом армянским СМИ во Франции.

"Одна из самых важных задач, которая стоит перед редакцией - это сделать Lagazette еще сильнее, привлечь больше читателей. Я думаю, что благодаря Lagazette мы можем многого достичь. Идея создания этой газеты действительно замечательная, и я думаю, что это медиа-ресурс с будущим", - заключил он.