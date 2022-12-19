МИД Азербайджана опроверг утверждения о блокировке Лачинской дороги (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вопреки дезинформации о блокаде, транспортные средства Международного комитета Красного креста (МККК) и армянские машины "скорой помощи" беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал сегодня на своей странице в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Это повторяется несколько раз в течение дня. Утверждения о блокаде являются ложными", - отмечается в сообщении.

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