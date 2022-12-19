МИД Азербайджана опроверг утверждения о блокировке Лачинской дороги (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вопреки дезинформации о блокаде, транспортные средства Международного комитета Красного креста (МККК) и армянские машины "скорой помощи" беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал сегодня на своей странице в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, это повторяется несколько раз в течение дня.

"Утверждения о блокаде являются ложными", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня МККК обратился к азербайджанской стороне в связи с доставкой пациента из Ханкенди в Армению в сопровождении врача и медсестры. Участники акции создали условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК по дороге из Ханкенди в направлении Лачина.

Сегодня гуманитарный автомобиль и машина "скорой помощи" МККК, автомобиль с членами семьи одного из российских миротворцев, а также более 10 автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, беспрепятственно проехали через территорию, где проходит акция.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)