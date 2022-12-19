Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 19 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бен Абдул-Азизом Аль-Фалихом.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, на встрече было подчеркнуто, что развитие двусторонних отношений находится на высоком уровне, и выражено удовлетворение широким сотрудничеством в экономической, торговой, инвестиционной, сельскохозяйственной, энергетической областях, развитии альтернативных энергетических ресурсов и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с Саудовской Аравией и расширению сотрудничества в различных сферах. Отметив, что наряду с двусторонним партнерством между Азербайджаном и Саудовской Аравией существует полезное сотрудничество в региональных и международных форматах, министр отметил, что в рамках ряда организаций две страны продолжают взаимную поддержку друг друга. Было отмечено, что Азербайджан высоко ценит поддержку и справедливую позицию Саудовской Аравии в отношении территориальной целостности и суверенитета нашей страны, особенно в рамках ООН и ОИС.

Министр отметил возможности сотрудничества в энергетической, сельскохозяйственной и туристической сферах в качестве приоритетных направлений экономического сотрудничества, а также подчеркнул, что наша страна обладает большим потенциалом для развития альтернативной энергетики, особенно ветроэнергетики. Было отмечено успешное проведение заседания Совместной межправительственной комиссии и важность бизнес-форумов между двумя странами.

Были обсуждены масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, и возможности сотрудничества в этом направлении с Саудовской Аравией.

Министр инвестиций Саудовской Аравии во время визита на освобожденные территории высоко оценил проделанную работу и достигнутые успехи. Отметив, что в Саудовской Аравии есть инвесторы, заинтересованные во вложениях в такие сферы, как энергетика, особенно “зеленая энергетика”, сельское хозяйство, эко-туризм. Министр отметил, что Саудовская Аравия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех сферах.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, стоящим в повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, и процессам, происходящим на региональном уровне.

(Перевод: Нубар Кулузаде)