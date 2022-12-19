На мероприятии в память о полковнике-лейтенанте Эльшаде Гулиеве представлен фильм Trend TV (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На мероприятии в память о полковнике-лейтенанте спецназа Эльшаде Гулиеве состоялась презентация документального фильма “Герой специального назначения", который снят АМИ Trend при организационной поддержке Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Автором фильма является заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе СГБ Азербайджана, на юбилейном мероприятии в Культурном центре СГБ, посвященном 50-летию со дня рождения полковника-лейтенанта Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции в Гяндже 6 апреля 2012 года, приняли участие, наряду с членами его семьи, сотрудниками СГБ, ветеранами органов безопасности, также курсанты Академии имени Гейдара Алиева и рядовые воинской части СГБ.

Выступившие на мероприятии рассказали о профессионализме Эльшада Гулиева в период его работы в органах безопасности, его особом героизме, высоких человеческих качествах, о том, что службе в органах безопасности он посвятил 17 лет своей жизни, что проявленные им мужество и самоотверженность являются примером для подрастающего поколения и играют важную роль в воспитании молодежи в патриотическом духе. Было отмечено, что награждение полковника-лейтенанта Эльшада Гулиева в разное время медалями "За отвагу", "За Родину" и посмертно орденом "Азербайджанское знамя" является высокой оценкой его заслуг на государственном уровне.

Затем гостям была представлена художественная программа, подготовленная Культурным центром СГБ Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)