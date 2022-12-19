МИД Азербайджана ответил на утверждения эстонского МИД

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана считает недопустимым название Карабахского региона страны со стороны МИД Эстонии устаревшим советским названием.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице МИД Азербайджана в Twitter.

В публикации говорится, что, похоже, появилась новая тенденция покрывать незаконную экономическую деятельность, делая различные не соответствующие действительности заявления.

"Что касается "блокады" дороги, то как она может быть "закрытой", если по ней проезжают машины?" - отмечается в публикации.