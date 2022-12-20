Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Минобороны Азербайджана опровергает ложную информацию армянской стороны

Политика Материалы 20 декабря 2022 09:59 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана опровергает ложную информацию армянской стороны

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ -Минобороны Азербайджана опровергло ложную информацию армянской стороны, сообщает во вторник Trend.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы открытии подразделениями азербайджанской армии около 00:05 часов 20 декабря огня по позициям подразделений Вооруженных сил Армении, расположенным в направлении населенного пункта Гюнешли, является ложной и не отражает действительности.

Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости