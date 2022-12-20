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Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО)

Политика Материалы 20 декабря 2022 10:10 (UTC +04:00)
Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - В соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год, состоялись 13-е штабные переговоры между представителями ВВС двух стран, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров отметил важность штабных переговоров между двумя братскими странами.

На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, отмечена важность взаимного обмена опытом, проведен обстоятельный обмен мнениями по различным вопросам.

Отметим, что в соответствии с планом делегация братской страны посетит воинские части ВВС.

Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО)
Состоялись штабные переговоры между представителями ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО)
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