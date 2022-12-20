Изменена повестка парламента Азербайджана(Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 10:59)

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку дня заседания добавлено еще 5 вопросов. Количество рассматриваемых вопросов достигло 60.

1. Ежегодный отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (2012-2022) при Президенте Азербайджанской Республики» и медали Азербайджанской Республики «За плодотворное сотрудничество с «ASAN xidmət» (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О товарных знаках и географических указателях" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в таможенных органах", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года № 768-IG (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лотереях" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании вкладов" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном долге" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях" (третье чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об инвестиционных фондах" (третье чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О рынке ценных бумаг" (третье чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" (третье чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О паспортах" (третье чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и по месту пребывания" (третье чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (третье чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в "Положение о специальных документах лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджанской Республике", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1997 года № 421-IG (третье чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (третье чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов" (третье чтение).

29. Законопроект о внесении изменений в "Положение о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 8 декабря 1999 года № 773-IG (третье чтение).

30. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года №168-IIG (третье чтение).

31. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).

32. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об административном производстве" (третье чтение).

33. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре населения Азербайджанской Республики" (третье чтение).

34. Законопроект о внесении изменений в "Положение о порядке выдачи свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 10 апреля 2007 года №267-IIIQ (третье чтение).

35. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

36. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

37. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

38. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О селекционных достижениях" (третье чтение).

39. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об аренде земли" (третье чтение).

40. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" (третье чтение).

41. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IG (третье чтение).

42. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

43. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды" (третье чтение).

44. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

45. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электронной подписи и электронном документе" (третье чтение).

46. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики, и лиц, осуществляющих административно-техническую службу" (третье чтение).

47. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

48. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных пособиях" (третье чтение).

49. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном обслуживании" (третье чтение).

50. Законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях" (второе чтение).

51. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).

52. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

53. Законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях" (второе чтение).

54. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).

55. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальной кодекс, "О правах ребенка", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "Об образовании", "О социальной службе", "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" и "Об общем образовании" (второе чтение).

56. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

57. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

58. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (первое чтение)

59. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (первое чтение).

60. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики ”100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)" (первое чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)