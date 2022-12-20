Азербайджанские депутаты осудили попрание Францией прав населения Корсики (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался Корсиканский вопрос.

Как сообщает во вторник Trend, азербайджанские депутаты осудили попрание Францией прав корсиканского населения.

Депутат Муса Гасымлы отметил, что Франция не имеет права говорить о демократии.

По его словам, история Франции – это история колониализма, слез, крови и массовых убийств людей.

"На Корсике люди хотят свободу языка, культуры, а французские власти отвечают на их просьбу из пушек. Все действия Франции должны быть осуждены.

Никто не имеет права говорить с Азербайджаном языком угроз и насилия", - добавил депутат.

Другие депутаты заявили, что события на Корсике не должны остаться незамеченными. Корсика была оккупирована Францией. Нарушение Францией закона должно быть прекращено. Народные избранники задались вопросом - как Франция может поддерживать сепаратиста Араика Арутюняна, но в тоже время лишать корсиканцев их прав?!

(Перевод: Нубар Кулузаде)