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Мы сами свидетели того, как армянские бизнесмены финансируют депутатов Европарламента - Турал Гянджалиев (Дополнено)

Политика Материалы 20 декабря 2022 12:23 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 12:02)

БАКУ /Trend/ - Мы сами свидетели того, как армянские бизнесмены, сидящие в здании Европарламента финансируют депутатов, привлекая их деньгами к деятельности против Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил депутат Турал Гянджалиев на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

"Коррупционный скандал в Европейском парламенте (ЕП) еще раз доказал, что члены ЕП выступали против Азербайджана в обмен на деньги, полученные от Армении", - добавил депутат.

Он отметил, что близость обвиняемых в коррупции членов Европарламента к Армении еще раз доказывает, что они финансируются Арменией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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