Гендерная дискриминация в Азербайджане больше связана с домашним насилием – Бахар Мурадова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Гендерная дискриминация в Азербайджане больше всего связана с домашним насилием.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, представляя на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса ежегодный отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства.

Она отметила, что мероприятия, соответствующих структур по предотвращению домашнего насилия, осуществлялись в соответствии с Национальным планом действий.

"В 2021 году было зарегистрировано 2197 преступлений, связанных с домашним насилием, и каждое пятое из этих преступлений произошло на почве ревности", - отметила Мурадова.

Председатель комитета подчеркнула, что за год было предотвращено 10 тысяч противоправных действий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)