В связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе направлено письмо в международные организации и учреждения

БАКУ /Trend/ - В международные организации и учреждения направлено письмо в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе.

Anglo Asian Mining PLC (англо-азиатская горнодобывающая компания) направила письмо высокопоставленным представителям ряда международных организаций и правительств, включая ООН, Государственный департамент США, Министерство иностранных дел Великобритании и Европейский союз (ЕС), в связи с деловой деятельностью компании и правами на добычу полезных ископаемых на месторождениях, которые в настоящее время незаконно эксплуатируются, сообщает во вторник Trend.

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