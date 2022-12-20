Международный Шушинский форум имеет огромное значение - Абдулла Эрен

БАКУ /Trend/ - Международный Шушинский форум имеет огромное значение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен.

Он отметил важность усиления сотрудничества, связанного с диаспорами, между государствами-членами Организации тюркских государств.

Эрен добавил, что этому может поспособствовать Шушинский форум.

Отметим, что 20-21 декабря в Баку и Шуше пройдет международный форум с участием руководителей диаспорских структур стран-членов Организации тюркских государств.

(Перевод: Нубар Кулузаде)