Внесены изменения в Уголовный кодекс Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, согласно закону, к Уголовному кодексу Азербайджанской Республики добавляются статьи 83.1-1, 99-5.5 и 99-10 следующего содержания:

“Статья 83.1-1. Когда в ходе уголовного преследования поступает информация об осуждении, наступившем на основании судебного приговора зарубежного государства за деяние, являющееся преступлением в соответствии с законодательством как Азербайджанской Республики, так и зарубежного государства, совершенное на его территории, соответствующий приговор признается в установленном законом порядке в Азербайджанской Республике, и это осуждение также учитывается при рецидиве преступлений и назначении наказания.”;

“Статья 99-5.5. При назначении ранее примененной к юридическому лицу уголовно-правовой меры в виде повторного наложения штрафа или лишения права заниматься определенной деятельностью не может быть назначена уголовно-правовая мера ниже среднего и верхнего предела уголовно-правовой меры, предусмотренных соответственно статьями 99-6.3 и 99-7.2 настоящего Кодекса.”;

"Статья 99-10. Срок, необходимый для того, чтобы считать, что юридическое лицо ранее не привлекалось к уголовно-правовой мере:

99-10.1. Юридическое лицо считается ранее не применявшим уголовно-правовую меру в следующих случаях:

99-10.1.1. По истечении одного года со дня прекращения исполнения данной уголовно-правовой меры юридическим лицом, в отношении которого была применена уголовно-правовая мера за преступление, не представляющее большой общественной опасности;

99-10.1.2. По истечении двух лет со дня прекращения исполнения указанной уголовно-правовой меры юридическим лицом, в отношении которого была применена уголовно-правовая мера за менее тяжкое преступление;

99-10.1.3. По истечении шести лет со дня окончания исполнения указанной уголовно-правовой меры юридическим лицом, в отношении которого была применена уголовно-правовая мера за тяжкое преступление;

99-10.1.4. По истечении восьми лет со дня прекращения исполнения указанной уголовно-правовой меры юридическим лицом, в отношении которого была применена уголовно-правовая мера за особо тяжкое преступление”.