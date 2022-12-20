Состоится молодежный форум диаспорских организаций стран Организации тюркских государств

БАКУ /Trend/ - В 2023 году состоится молодежный форум диаспорских организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, в будущем госкомитет намерен привлечь к этим процессам также представителей диаспоры из стран Европы и Южной Америки.

Кроме того, глава госкомитета отметил важность сферы медиа.

"В ОТГ также обсуждается вопрос общих медиа тюркских государств", - сказал Мурадов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)