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Состоится молодежный форум диаспорских организаций стран Организации тюркских государств (Дополнено)

Политика Материалы 20 декабря 2022 15:54 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:40)

БАКУ /Trend/ - В 2023 году состоится молодежный форум диаспорских организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, в будущем госкомитет намерен привлечь к этим процессам также представителей диаспоры из стран Европы и Южной Америки.

Кроме того, глава госкомитета отметил важность сферы медиа.

"В ОТГ также обсуждается вопрос общих медиа тюркских государств", - сказал Мурадов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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