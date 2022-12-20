Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

С 1 января ряд лиц получат надбавку к должностному окладу

Политика Материалы 20 декабря 2022 16:13 (UTC +04:00)
С 1 января ряд лиц получат надбавку к должностному окладу

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции".

Согласно изменению, сотрудники миграционных органов ежемесячно будут получать прибавку к должностному окладу в размере 1,1 раза от их зарплаты.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Согласно документу, статья 80 положения дана в следующей редакции: медицинское обеспечение работников органов миграции (в том числе вышедших на пенсию) и членов их семей осуществляется в соответствии с законом Азербайджанской Республики “О медицинском страховании”.

Статья 81 положения отменена.

Лента

Лента новостей

Читать все новости