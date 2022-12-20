В Азербайджане выделены средства на проведение в 2023 году конкурса «Восхождение»

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с проведением в 2023 году очередного конкурса «Восхождение».

В целях проведения текущих работ, связанных с проведением в 2023 году очередного конкурса «Восхождение», из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделяется 1 000 000 (один миллион) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, предусмотренное в части 1 настоящего Распоряжения.

Организационному комитету, созданному Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении конкурса «Восхождение» от 26 июля 2019 года номер 1354, поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.