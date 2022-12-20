Иран пытается помешать открытию Зангезурского коридора - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Иран пытается помешать открытию Зангезурского коридора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на телеканале ARB24 на программе "Nə baş verir?" (Что происходит?) заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу.

По его словам, с конца 90-х годов прошлого века Иран начал проводить активную политику в регионе.

"К сожалению, политика Ирана в регионе была сектантской. С началом Отечественной войны, Иран, в отличие от предыдущих лет, начал выражать свою ориентацию уже открыто. Иран и впредь будет продолжать свою проармянскую позицию", - сказал Хафизоглу.

Он отметил, что одной из главных целей Ирана всегда было желание видеть Баку - столицу Азербайджана, вторым Бейрутом.

"Хотя Иран пытался сделать это тайно до второй Карабахской войны, он не смог смириться с победой Азербайджана в войне и не оставляет своих попыток раскачать ситуацию изнутри. Шаги, которые Иран предпринимает внутри Азербайджана, успешно предотвращаются спецслужбами нашей страны.

Заявления иранских официальных лиц и, наконец, министра иностранных дел являются прямым посланием поддержки армян, проживающих в Карабахе, а следовательно, и во всем мире. Иран вмешивается не только во внутренние дела Азербайджанского государства, но и в дела других мусульманских стран. Неправильно называть сегодняшний иранский режим защитником ислама. Их поддержку сепаратистам можно назвать враждебностью по отношению к тюркам",- сказал Хафизоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)