Утверждены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, сообщает во вторник Trend.

Согласно закону, вносятся следующие изменения:

- По статье 522:

- Статья 522.1 считается статьей 522.1-1 и добавляется статья 522.1 следующего содержания:

“522.1. Признание приговоров или иных заключительных решений судов иностранных государств осуществляется в порядке, установленном статьями 522 – 525 настоящего Кодекса, по запросу соответствующего уполномоченного органа иностранных государств или в случае необходимости в связи с уголовным преследованием, осуществляемым в Азербайджанской Республике, осуществляется в порядке, установленном статьями 522-525 настоящего Кодекса.”;

- Добавляется статья 522.3-1 следующего содержания:

“522.3-1. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики на основании запроса соответствующего уполномоченного органа иностранного государства или в случае необходимости в связи с уголовным преследованием, осуществляемым в Азербайджане, предоставляет в порядке, предусмотренном статьей 522.6 настоящего Кодекса, представление о признании приговоров или иных заключительных решений судов иностранных государств.”;

- Абзац первый статьи 522.4 приводится в следующей редакции:

“522.4. На основании запроса соответствующего уполномоченного органа иностранного государства представление, предусмотренное статьей 522.3-1 настоящего Кодекса, предоставляется при наличии любого из следующих обстоятельств:”;

- В конце статьи 522.4.4 знак точки заменяется знаком точки с запятой и добавляется статья 522.4.5 следующего содержания:

“522.4.5. если имущество, по которому судами иностранных государств вынесены приговор или иное заключительное решение о его конфискации, находится в Азербайджанской Республике.”.

- В статье 523.1.9 слова “осужденному” заменяются словами “лицу, в отношении которого вынесены приговор или иное заключительное решение, и совершенному преступлению”.

- Статья 524.5.7 отменяется.

- Добавлены статьи 525.5 и 525.6 следующего содержания:

“525.5. Статья 525.4 настоящего Кодекса не распространяется на случаи возмещения лицу ущерба в связи с конфискацией имущества или его стоимостью, либо возврата конфискованного имущества законному владельцу. В рамках положений этой главы имущество или его стоимость возвращаются государству-заявителю в полном объеме за вычетом судебных издержек и расходов на содержание имущества для возмещения ущерба потерпевшему или возврата имущества законному владельцу.

525.6. Отсутствие осуждения лица за преступное деяние не исключает признания заключительных решений судов иностранных государств о конфискации имущества.”.