С 1 января ряд лиц получат надбавку к должностному окладу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции".

Согласно изменению, сотрудники миграционных органов ежемесячно будут получать прибавку к должностному окладу в размере 1,1 раза от их зарплаты.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Согласно документу, статья 80 положения дана в следующей редакции: медицинское обеспечение работников органов миграции (в том числе вышедших на пенсию) и членов их семей осуществляется в соответствии с законом Азербайджанской Республики “О медицинском страховании”.

Статья 81 положения отменена.

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