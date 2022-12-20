Диаспорские организации должны действовать скоординированно - Ержан Мукаш (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Диаспорские организации Организации тюркских государств (ОТГ) должны действовать скоординированно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня заместитель Генерального секретаря Организации тюркских государств Ержан Мукаш в своем выступлении во время выступления на международном форуме Баку-Шуша.

Он отметил, что особое внимание уделяется тому, чтобы наши диаспоры занимали определенное место, позицию в странах, где они функционируют.

”Мы будем работать над тем, в каком направлении развивать наше сотрудничество с диаспорскими организациями",- сказал Мукаш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)