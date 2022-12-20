Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением

БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с акцией на дороге Шуша-Лачин, сообщает во вторник Trend.

"Мы, лидеры действующих в Азербайджане религиозных конфессий, выражая пожелания и волю наших общин, считаем необходимым заявить следующее касательно обращений, распространяемых армянской стороной с целью ввести общество в заблуждение, в частности церковью, в связи с мирной акцией протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций, интеллигенции, молодежи, экологов и журналистов на дороге Шуша-Лачин, против незаконной эксплуатации природных ресурсов, для принятия мер по предотвращению экологического террора на азербайджанских землях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

В первую очередь следует отметить, что акция протеста представителей гражданского общества с лозунгами против незаконной эксплуатации природных ресурсов и нанесения ущерба экологии, длящаяся более недели, носит мирный характер и проистекает из приоритетов миролюбивой политики Азербайджана. Протестующие озвучивают лозунги с требованиями положить конец разграблению природных ресурсов Азербайджана и загрязнению экологии. Согласно исследованиям, проведенным независимыми активистами, на месторождениях полезных ископаемых, в частности золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли осуществляется незаконная эксплуатационная деятельность. Вопреки достигнутым ранее соответствующим соглашениям о проведении мониторинга, сепаратистские силы воспрепятствовали доступу экспертов на эти месторождения. В настоящее время протестующие требуют проведения осмотра указанных месторождений, прекращения их незаконной эксплуатации, проведения мониторинга и инвентаризации по различным направлениям, оценки потенциальных рисков для окружающей среды и ликвидации последствий нанесенного ущерба.

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Однозначно заявляем, что информация, распространяемая армянской стороной, в частности, Эчмиадзином, носит ложный и клеветнический характер, а утверждения о том, что мирная акция протеста НПО спровоцировала гуманитарный кризис, абсолютно не соответствуют действительности. На видеозаписях, снятых с места акции протеста, видно, что машины скорой медицинской помощи, а также транспорт, перевозящий гуманитарный груз, свободно передвигаются по дороге, и для этого организаторами акции предусмотрены все необходимые условия. На случай возникновения гуманитарных проблем для азербайджанских граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, создана горячая линия для оперативного решения их обращений.

В ходе акции в армянской прессе и пропаганде армянской диаспоры утверждение о перекрытии дороги Ханкенди-Лачин НПО Азербайджана и азербайджанскими СМИ является необоснованным, так как распространен факт перекрытия указанной дороги российскими миротворцами. Сожалеем, что вместо того, чтобы передавать правду, демонстрируя справедливость, армянская церковь подходит к этому вопросу с позиции предубеждений и клеветы, соответствующих политической конъюнктуре, пытаясь описать мирный протест как “политику этнической чистки” и “бесчеловечное действие”. Серьезная попытка армянской церкви представить события как «армянскую блокаду и гуманитарную катастрофу» – не что иное, как провокация и клевета. Азербайджан – государство-созидатель, которое не перекрывает, а строит новые дороги, мосты. Однозначная позиция Азербайджана в отношении Лачинской дороги, расположенной на территории, признанной мировым сообществом, заключается в том, что эта дорога может использоваться не для военных или каких-либо незаконных действий, а в гражданско-гуманитарных целях.

Горькая правда заключается в том, что на протяжении почти 30 лет именно в результате этнических чисток, грабежей природных ресурсов, разрушения духовного наследия, преступлений против экосистемы, совершенных армянскими экстремистами, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исконные родовые земли. В период оккупации флора и фауна территории были уничтожены, земли сожжены, водоемы отравлены. Наши города и деревни были стерты с лица земли в результате урбицида. Из-за бесчисленных установленных мин возвращение населения на родные земли замедляется, сотни мирных жителей становятся жертвами минного террора. Судьба более 4 тысяч наших граждан, пропавших без вести в ходе конфликта, до сих пор неизвестна. На оккупированных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет были разрушены и разграблены мечети, храмы, кладбища, исторические памятники, музеи, библиотеки, григорианизированы принадлежащие Кавказской Албании христианские и русские православные церкви, мечети превращены в конюшни, где содержались животные, считающиеся запрещенными в Исламе, что оскорбляет весь исламский мир.

Азербайджан миролюбивая страна и она продемонстрировала это своим последовательным участием в мирных переговорах на протяжении почти трех десятилетий продолжающегося конфликта, а также активным участием в переговорах по подписанию мирного договора после победы в 44-дневной Отечественной войне. Неконструктивная позиция Армении препятствует перспективам в направлении установления мира и спокойствия, экономического благополучия нашего региона. Наше государство уважительно относится ко всем этническим и религиозным группам, проживающим на его территории, в том числе к гражданам Азербайджана армянского происхождения, проживающим в Карабахе, защищает их права и ценности. Уважение и забота о земле, являющейся благословением Всевышнего, обо всех богатствах, находящихся на ней и в ее единстве, является гражданским долгом как азербайджанцев, так и армян, проживающих на азербайджанских землях.

Мы, лидеры религиозных конфессий, всегда шли по верному пути, были верны человеческим ценностям, нашему гуманистическому замыслу и идеям мирного сосуществования и всегда призывали духовенство Армении к миру, отказаться от военной риторики и отдать предпочтение диалогу. Этим заявлением Мы призываем армянскую церковь к правде, не втягивать мирное армянское население, проживающее в Карабахе, в реваншизм, не заниматься подстрекательской деятельностью. В свою очередь, призываем мирное армянское население Карабаха проявить совместную решительную позицию против эксплуатации природных ресурсов, дарованных Всевышним на их землях, и совершения экологических преступлений.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде

Руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев

Секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Архимандрит Алексий

Руководитель Общины европейских евреев Баку Александр Шаровский

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины в Азербайджане Роберт Мобили

(Перевод: Нубар Кулузаде)