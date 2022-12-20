Начался Международный форум Баку-Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался Международный форум Баку-Шуша с участием руководителей государственных структур, ответственных за вопросы, связанные с диаспорой.

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие проходит при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и партнерстве с Организацией тюркских государств (ОТГ).

Приветствуя участников, председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал, что неслучайно путь к созданию ОТГ начался с Нахчыванского саммита 2009 года. Одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана является укрепление отношений с тюркскими государствами во всех сферах. В связи с этим задача учреждений, отвечающих за вопросы, связанные с диаспорой, состоит в том, чтобы способствовать объединению тюрков в общетюркскую диаспору.

На форуме пройдет обмен мнениями в связи с важными проектами, направленными на интеграцию тюркских диаспор, углублением культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-членами ОТГ, важностью сотрудничества между диаспорскими структурами, возможностью получать тюркскими общинами, проживающими за пределами родины, образование на родном языке.

Форум продолжился церемонией подписания меморандумов о взаимопонимании между соответствующими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана.

Международный форум Баку-Шуша продолжит свою работу 21 декабря в культурной столице Азербайджана и тюркского мира - Шуше.

(Перевод: Фидан Мустафаева)