Главы религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Шуша-Лачин (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий в Азербайджане выступили с совместным заявлением в связи с акцией на дороге Шуша-Лачин, сообщает во вторник Trend.

"Мы, лидеры действующих в Азербайджане религиозных конфессий, выражая пожелания и волю наших общин, считаем необходимым заявить нижеследующее касательно обращений, распространяемых с целью ввести общественное мнение в заблуждение армянской стороной, в частности церковью, в связи с мирной акцией протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций, интеллигенции, молодежи, экологов и журналистов на дороге Шуша-Лачин в Азербайджане против незаконной эксплуатации ресурсов, для принятия мер по предотвращению экологического террора на азербайджанских землях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

В первую очередь следует отметить, что акция протеста представителей гражданского общества с лозунгами против незаконной эксплуатации природных ресурсов и нанесения ущерба экологии, длящаяся более недели, носит мирный характер и проистекает из приоритетов миролюбивой политики Азербайджана. Протестующие озвучивают лозунги с требованиями положить конец разграблению природных ресурсов Азербайджана и загрязнению экологии. Согласно исследованиям, проведенным независимыми активистами, на месторождениях полезных ископаемых, в частности золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли осуществляется незаконная эксплуатационная деятельность, и, несмотря на то, что ранее было достигнуто соответствующее соглашение о проведении мониторинга в связи с этим, эксперты не были допущены на эти месторождения сепаратистскими силами. В настоящее время протестующие требуют проведения осмотра указанных месторождений, прекращения их незаконной эксплуатации, проведения мониторинга и инвентаризации по различным направлениям, оценки потенциальных рисков для окружающей среды и ликвидации последствий нанесенного ущерба.

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