В Азербайджане утверждена минимальная сумма по сферам деятельности, территориям и зонам, в которые осуществляются инвестиции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Соответствующим указом Президента Ильхама Алиева утверждена "Минимальная сумма, связанная с областями экономической деятельности, территориями и зонами, в которые осуществляются инвестиции, а также с объемом инвестиционного проекта".

Так, установлено, что:

- Документ о поощрении инвестиций выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, представившим следующие проекты, в течение 3 лет с 1 января 2023 года:

- Проекты, которые будут реализованы в промышленных кварталах и агропарках;

- Проекты, которые будут реализованы в туристических и рекреационных зонах;

- Проекты, которые будут реализованы в других городах и районах, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Абшеронского района и освобожденных территорий;

- Стратегические инвестиционные проекты, реализуемые по направлениям, определяемым Президентом Азербайджанской Республики;

– Юридическим лицам, 30 и более процентов долей (акций) которых прямо или косвенно принадлежат государству, и юридическим лицам публичного права, созданным государством, документ о поощрении инвестиций по проектам, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.3 настоящего Указа, не выдается.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено:

- в трехмесячный срок утвердить перечень товарных позиций, по которым выдается подтверждающий документ на ввоз техники, технологического оборудования и приборов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим документ о поощрении инвестиций;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено:

- в течение трех месяцев представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по направлениям стратегических инвестиционных проектов, предусмотренных подпунктом 2.1.4 настоящего Указа;

- один раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о приобретении (производстве, строительстве или установке) основных средств за счет инвестиционных средств в рамках инвестиционного проекта, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получившими документ о поощрении инвестиций;

- принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Указом вносятся следующие изменения в “Порядок выдачи документа о поощрении инвестиций”, утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 18 января 2016 года №745:

- В первом предложении части 2 и пункте 5.1 слова “в части” заменить словами «или в части 3-1» и исключить слово "полностью";

- добавить часть 3-1 следующего содержания:

“3-1. Стратегические инвестиционные проекты, представляемые для получения документа о поощрении инвестиций, определяются на основании следующих критериев:

3-1.1. Минимальная сумма инвестиций для проектов, которые будут реализованы в Баку (за исключением поселка Расулзаде Бинагадинского района, Наримановского, Насиминского районов, поселка Кешля Низаминского района, поселков Бадамдар и Бибиэйбат Сабаильского района, поселка Ахмедли Хатаинского района и Ясамальского района), Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе, составляет 5 (пять) миллионов манатов, для проектов, которые будут реализованы на других территориях, 3 (три) миллиона манатов;

- соответствие инвестиционного проекта направлениям, определенным Президентом Азербайджанской Республики”;

- В пункте 3.3 и части 10 слова “административно-территориальные единицы” заменить словами “территории и зоны” ;

- В частях 4 и 9 слово ”в части" заменить словами "или в частях 3-1";

- В пункте 5.2 слово ”в пункте“ заменить словами ”или в пунктах 3-1.1";

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.