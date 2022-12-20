Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также его специализированными структурами и вопросы повестки будущего сотрудничества.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан активно участвует в инициативах ООН в области глобального развития. Была предоставлена информация о строительных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях страны, а также сохраняющейся минной угрозе на этих территориях.

Владанка Андреева отметила мероприятия, организованные в этом году по случаю 30-летия установления отношений между Азербайджаном и ООН. Она подчеркнула важность работы, проделанной Азербайджаном в связи с реализацией повестки Целей устойчивого развития-2030.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, энергетики и других областях, были рассмотрены возможности расширения сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева)