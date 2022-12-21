Мы решительно отвергаем все претензии Армении к Азербайджану - постпред Азербайджана при ООН

БАКУ /Trend/ - Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев выступил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Trend, в своем выступлении постпред выразил глубокое сожаление по поводу злоупотребления Армении Советом Безопасности для государственной кампании манипуляций, искажений и фальсификаций. Яшар Алиев решительно отверг все претензии к Азербайджану со стороны постпредства Армении при ООН, заявив, что они полностью ложны и беспочвенны.

Постпред отметил, что Карабах, который Армения и некоторые члены Совета ошибочно называют «Нагорным Карабахом», является международно признанным суверенным регионом Азербайджана, который почти 30 лет находился под оккупацией Армении, и это еще раз подтверждено в резолюциях 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности. Юридическое название этой территории Азербайджана в настоящее время - Карабахский экономический район или сокращенно Карабахский район. Что касается ситуации вокруг Лачинской дороги, Яшар Алиев еще раз напомнил, что Азербайджан решительно отвергает все претензии Армении. Лачинская дорога полностью находится на территории Азербайджана, в Лачинском районе. Этот район был оккупирован вооруженными силами Армении в мае 1992 года. Население Лачина, насчитывающее более 77 тысяч жителей, было вынуждено покинуть родные края и дома, город и окрестные села были разграблены и сожжены армянской армией.

Было сказано, что два года назад, после 44-дневной войны, в соответствии с пунктом 6 трехсторонней декларации, когда Лачинский район был возвращен Азербайджану, наше государство гарантировало безопасность людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачинской дороге.

"Ни правительство Азербайджана, ни протестующие не закрывали дорогу на Лачин. Режим движения граждан, грузов и транспортных средств по маршруту остается неизменным, а миротворцы продолжают выполнять свои обязанности, связанные с охраной маршрута. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как беспрепятственно проезжает разного рода транспорт, в том числе машины скорой помощи и колонны с гуманитарной помощью. Согласно Трехсторонней декларации, Лачинская дорога предназначена для использования исключительно в гуманитарных целях. Неправомерное использование дороги в любых других целях, включая незаконную военную деятельность, такую ​​как установка мин или незаконный оборот природных ресурсов Азербайджана, является нарушением условий трехсторонней декларации и недопустимо", - подчеркнул постпред.

Яшар Алиев с уверенностью заявил, что Азербайджан и впредь будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, права и безопасность своих граждан в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом всеми возможными средствами. Утверждения о якобы гуманитарных последствиях ситуации также являются ложными. Нет препятствий для поставок товаров или основных медицинских услуг для местного населения в регионе. Это не что иное, как очередное проявление манипуляций Армении в явно злонамеренных политических целях.

Дипломат добавил, что уже более двух лет Армения в нарушение пункта 4 трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года отказывается полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и продолжает там свои незаконные военные действия. Армения нарушает пункты международного права и трехсторонней декларации, делая предположения о гуманитарном значении Лачинской дороги, но также активно использует ее в военных целях, в том числе для ротации личного состава вооруженных сил и переброски оружия в этот район. Нарушая пункт 1 Трехсторонней декларации, в которой стороны обязались прекратить все военные действия, Армения не только отказывается делиться картами сотен тысяч мин, установленных ею на территории Азербайджана, но даже в постконфликтный период продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана. Так, с августа текущего года на суверенной территории Азербайджана обнаружено более 2700 мин, произведенных в Армении в 2021 году.

В минувшую среду в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе Азербайджана 7 человек получили ранения, 1 человек погиб. Район, где произошел инцидент, находился далеко от старой линии соприкосновения, и при выводе вооруженных сил Армении из Кельбаджарского района здесь были установлены мины. Всего после подписания Трехстороннего заявления жертвами противопехотных мин стали 276 граждан Азербайджана, 46 из них, в том числе 35 мирных жителей, погибли. Цель ясна - Армения пытается использовать все средства, чтобы воспрепятствовать усилиям Азербайджана по восстановлению и возвращению сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома.

Яшар Алиев заявил, что помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов на исторических землях Азербайджана Армения совершала экологический терроризм в регионе.

"Армения, используя Лачинскую дорогу, разграбляет месторождения полезных ископаемых на территории Азербайджана. Неопровержимые, задокументированные доказательства их широкомасштабной незаконной экономической деятельности, грубо нарушающей международно-правовые нормы, на ранее оккупированной территории Азербайджана, неоднократно доводились до сведения международного сообщества. Из 151 месторождения полезных ископаемых, выявленных на этих землях до оккупации, 52 были впервые отработаны в 1993-2020 годах. Помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов суверенного государства, работы по добыче полезных ископаемых велись без достаточного экологического контроля, очистки сточных вод и мелиорации территории, без соблюдения экологических технических норм," - сказал пострпред.

Яшар Алиев сказал, что Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию. Дипломат добавил, что установление дружественных добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к созданию безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа посредством полноценной региональной нормализации. Позиция Азербайджана в этом отношении четкая, принципиальная и последовательная, основанная на международном праве и международной практике. Сразу после окончания конфликта Азербайджан начал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ, в том числе путем подписания мирного договора", - добавил он.