Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека против Армении (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана подало иск в Европейский суд по правам человека против Армении в связи с грубым нарушением прав азербайджанцев на освобожденных от оккупации территориях, передает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, Азербайджан представил ряд доказательств преднамеренного и целенаправленного разрушения имущества, в том числе сотен гражданских домов и других жилых помещений, во время выхода Армении из города Лачин и двух соседних сел в мае-августе 2022 года.

Несмотря на осуществление эффективного контроля на указанных территориях, правительство Армении не предприняло никаких шагов для предотвращения этих крупномасштабных разрушений. Азербайджанское правительство также стало свидетелем доказательств активного участия армянских чиновников в осуществлении политики "выжженной земли".

Правительство Армении совершало систематические нарушения прав человека на Лачинской дороге. Недавно обнаруженные доказательства свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Армении продолжают устанавливать мины в районах, которые они должны покинуть в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года, а также минные ловушки в гражданских домах. Эти мины, представляют из себя мины произведенные в Армении в 2021 году и доставленные в Азербайджан через Лачинскую дорогу, что говорит о грубом нарушении трехстороннего заявления.

Разрушение домов в рамках политики "выжженной земли", проводимой Арменией в сочетании с намеренным и конкретным установлением минных устройств в гражданской собственности делает невозможным возвращение семьям и общинам вынужденных переселенцев их бывших домов и земель, которые они были вынуждены покинуть 30 лет назад в результате незаконной оккупации Армении.

Действия правительства Армении являются нарушением права азербайджанцев на свободу жизни, передвижения, мирного пользования имуществом. Политика бездействия и помощи правительства Армении означает нарушение запрета на дискриминацию, а также временных мер, принятых ЕСПЧ в 2020 году, которые не позволяют Армении нацеливаться на гражданские территории в связи с обращением Азербайджана за временными мерами после начала конфликта.

Азербайджан требует компенсации, репараций, реституции и других расходов за ущерб, причиненный в результате грубого нарушения прав человека.

Азербайджан продолжит усилия по привлечению армянского правительства к ответственности за постоянное и целенаправленное нарушение международного права прав человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)