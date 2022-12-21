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Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека против Армении

Политика Материалы 21 декабря 2022 10:32 (UTC +04:00)
Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека против Армении

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БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана подало иск в Европейский суд по правам человека против Армении в связи с грубым нарушением прав азербайджанцев на освобожденных от оккупации территориях, передает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, Азербайджан представил ряд доказательств преднамеренного и целенаправленного разрушения имущества, в том числе сотен гражданских домов и других жилых помещений, во время выхода Армении из города Лачин и двух соседних сел в мае-августе 2022 года.

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