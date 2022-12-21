Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Омара Эльдарова с 95-летием.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Уважаемый Омар Гасанович Эльдаров!
Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 95-летием!
Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Своим творчеством
Вы приумножили замечательные традиции национального
изобразительного искусства. Спасибо Вам за это! Вы удостоены высших
наград Азербайджана. Но, думаю, главная награда – это большая
любовь и уважение нашего народа. Пусть Великий Аллах хранит Вас и
Ваших родных!
С глубоким уважением и любовью,
MEHRİBAN»