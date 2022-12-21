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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием (ФОТО)

Политика Материалы 21 декабря 2022 11:17 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Омара Эльдарова с 95-летием.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Уважаемый Омар Гасанович Эльдаров!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 95-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Своим творчеством Вы приумножили замечательные традиции национального изобразительного искусства. Спасибо Вам за это! Вы удостоены высших наград Азербайджана. Но, думаю, главная награда – это большая любовь и уважение нашего народа. Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

MEHRİBAN»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Омара Эльдарова с 95-летием (ФОТО)
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