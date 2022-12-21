Почему ООН молчала, когда Армения провозила мины по Лачинской дороге, когда грабила наши природные ресурсы? - Сахил Керимли

БАКУ /Trend/ - Глупые обвинения, выдвинутые представителем Армении в ООН против Азербайджана, не имеют никаких оснований. Азербайджан опровергает эти необоснованные обвинения, осуждает подобные шаги, с целью ввести в заблуждение мировую общественность. Жаль, что ООН проигнорировала такие безответственные призывы. Прежде всего, мирные акции протеста, проводимые на Лачинской дороге, направлены на мир, стабильность и безопасность. Азербайджанская общественность требует ликвидации незаконных вооруженных формирований, действующих в Карабахе. С другой стороны, мы хотим защитить собственную экологию, природные ресурсы. Требуем, чтобы сепаратистские силы в Карабахе положили конец экотеррору.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель генерального директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахил Керимли.

Он отметил, что эти акции не направлены на блокаду какой-либо территории или населения.

"Потому что Карабах - суверенная азербайджанская территория, и этнические армяне, проживающие в Ханкенди и прилегающих районах, являются нашими гражданами.

Весь мир видит, что участники акции не препятствуют проходу мирных граждан, машин снабжения, скорой медицинской помощи, колонн гуманитарной помощи по Лачинской дороге. Так же очевидно, что Лачинская дорога была перекрыта не мирными активистами, а миротворцами, установившими баррикады на данном участке дороги. Отрадно, что со вчерашнего дня эти препятствия тоже сняты. Что касается ООН, то было бы хорошо, если эта организация выражала свою жесткую позицию в отношении более важных событий, происходящих в мире. Пусть ООН обсуждает вопрос блокады Арменией Нахчывана, на протяжении почти 30 лет. Пусть окажут давление на Ереван. Армения до сих пор держит Нахчыван в блокаде, серьезно препятствуя открытию Зангезурского коридора, препятствует установлению мира, безопасности, экономического развития в регионе. Именно это и является главной проблемой для нашего региона в настоящее время", - добавил Керимли.

По его словам, Армения хочет отодвинуть на задний план реальную проблему, выдвигая против Азербайджана необоснованные обвинения. Он отметил, что все это, как всегда, очередной коварный план Еревана, его неудачные манипуляции вокруг процессов.

"Напрашивается непраздный вопрос, а куда смотрела ООН, когда Армения провозила в Карабах по Лачинской дороге боеприпасы, миллионы мин, массово устанавливая их и подвергая опасности жизни наших граждан уже после окончания войны? Когда эксплуатировала наши природные ресурсы? Почему мировое сообщество не занимала принципиальной позиций? Естественно, это очередное проявление двойных стандартов, несправедливости и лицемерия", - подчеркнул Керимли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)