В Азербайджане учреждается новая государственная должность (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается новая государственная должность.

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос об этом нашел отражение в изменении в закон Азербайджанской Республики "О правилах этического поведения государственных служащих", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В “Стратегии развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы”, утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 739 от 23 ноября 2018 года, в целях совершенствования применения правил этического поведения государственных служащих и обеспечения более строгого соблюдения правил этического поведения в государственных органах, отмечено, что должна быть учреждена должность этического комиссара, ответственного за просвещение и разрешение споров.

Законопроект подготовлен в соответствии с вышеизложенным. С учреждением должности уполномоченного по этике в проекте устанавливаются требования к уполномоченному и его полномочия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)