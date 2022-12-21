Азербайджан стоит на страже своих природных ресурсов - Каныбек Осмоналиев

ШУША/Trend/ - Азербайджан стоит на страже всех своих природных ресурсов.

Об этом сказал в среду Trend председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев в кулуарах Международного Бакинско-Шушинского форума, проходящего в Шуше.

«Есть такое понятие как защита Отечества, защита природных ресурсов, защита населения, которое проживает на этих землях испокон веков. Каждое государство должно защищать все эти ценности. Исходя из этих соображений естественно азербайджанская сторона сейчас защищает все свои природные ресурсы, безопасность населения и стратегические места, которые принадлежат республике. Все это делается с точки зрения целостности страны», - отметил он.

Что касается вопроса допуска азербайджанских специалистов на территории страны, где армяне занимаются незаконной эксплуатацией полезных ископаемых, Осмоналиев подчеркнул, что это также рассматривается в контексте общей безопасности любой страны и Азербайджана в том числе.