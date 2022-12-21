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Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)

Политика Материалы 21 декабря 2022 12:51 (UTC +04:00)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, которые оставались в Украине в течение 10 месяцев и вернулись в Кайсери на днях.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявлено на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Отметим, что 20 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил визит в Турцию для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины (ФОТО)
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