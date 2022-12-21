Мы одна из тех стран, которые слишком поздно осознают силу диаспоры - Джахит Багчи

ШУША/Trend/ - Мы одна из тех стран, которые слишком поздно осознают силу диаспоры.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, в кулуарах Международного Бакинско-Шушинского форума, проходящего в Шуше.

Посол отметил, что тысячи наших граждан проживают за рубежом.

"Они должны собраться вместе и обсудить сначала свои вопросы, а затем другие вопросы вместе с другими тюркскими государствами.

Форум, состоявшийся вчера в Баку и сегодня в Шуше, очень важен с этой точки зрения.

Наше сотрудничество развивалось по многим направлениям, от омбудсменов до диаспор. Организация тюркских государств играет важную роль локомотива между странами-членами",- сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)