Диаспорские структуры стран ОТГ примут в Шуше заявление - Фуад Мурадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Шуше диаспорские структуры государств, входящих в Организацию тюркских государств (ОТГ), примут заявление.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня журналистам в кулуарах международного форума Баку-Шуша председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

"Мы хотим реализовать совместную деятельность диаспорских организаций государств, входящих в Организацию тюркских государств, на основе определенной стратегии. Сегодня в Шуше мы обсуждаем деятельность, стратегию организаций, входящих в ОТГ, на предстоящий год, и какие мероприятия в этом контексте будут проводиться в Шуше как культурной столице. В соответствии с данными обсуждениями мы примем сегодня заявление", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)