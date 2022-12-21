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Азербайджан планирует провести форум диаспорской молодежи в 2023 году - Фуад Мурадов

Политика Материалы 21 декабря 2022 14:20 (UTC +04:00)
Азербайджан планирует провести форум диаспорской молодежи в 2023 году - Фуад Мурадов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - Азербайджан планирует провести форум диаспорской молодежи в 2023 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в ходе второго дня Международного форума Баку-Шуша, проходящего в Шуше.

По его словам, в нынешнем году госкомитет провел в разных странах мира тренинги для представителей азербайджанской диаспоры.

«В следующем году мы планируем провести форум диаспорской молодежи», - сказал он.

Напомним, что мероприятие организовано при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и партнерстве с Организацией тюркских государств.

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