Вызывает сожаление то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов - заявление

БАКУ /Trend/ - Вызывает сожаление то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении участников акции протеста, проходящей на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации природных ресурсов и экологического террора на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент,

В заявлении против одностороннего и предвзятого представления этой акции на заседании Совета Безопасности ООН подчеркивается, что акция протеста носит мирный характер, а представители гражданского общества скандируют лозунги о необходимости прекращения расхищения природных ресурсов Азербайджана и против нанесения непоправимого ущерба окружающей среде.

"Игнорирование нашего справедливого беспокойства в ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН мы расцениваем как неуважение, предвзятое отношение к гражданскому обществу и селективный подход. Хотим с сожалением подчеркнуть, что Совет Безопасности ООН, являющийся главной структурой, отвечающей за сохранение мира и безопасности в мире, закрыл глаза на продолжавшуюся на протяжении 30 лет оккупацию Арменией азербайджанских земель, политику этнических чисток, Ходжалинский геноцид, изгнание более 1 миллиона азербайджанцев со своей родины, на целенаправленное уничтожение и разграбление культурного наследия азербайджанского народа, политику незаконного заселения, и не предпринял никаких шагов по выполнению принятых им резолюций. Вызывает сожаление то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов", - говорится в заявлении.