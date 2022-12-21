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Кыргызстан хочет перенять опыт Азербайджана в развитии диаспорской деятельности - Каныбек Осмоналиев

Политика Материалы 21 декабря 2022 15:05 (UTC +04:00)
Кыргызстан хочет перенять опыт Азербайджана в развитии диаспорской деятельности - Каныбек Осмоналиев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ШУША /Trend/ - Кыргызстан хочет перенять опыт Азербайджана в развитии диаспорской деятельности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев в ходе второго дня Международного форума Баку-Шуша, проходящего сегодня в Шуше.

«Наша диаспора в основном находится в странах Центральной Азии, Китае и Турции. Мы считаем актуальным вопрос развития диаспорской деятельности и намерены учиться в этом вопросе у азербайджанской стороны», - отметил он.

Отметим, что в мероприятии принимают участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государствa Ержан Мукаш, государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев, руководитель международного отдела Фонда "Отандастар" Республики Казахстан Калыбек Кобландин, начальник секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю.

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