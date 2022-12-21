МИД Азербайджана прокомментировал обсуждения в СБ ООН ситуации на Лачинской дороге (Дополнено)

(Первая версия опубликована в 15:24)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации на Лачинской дороге.

"20 декабря Совет Безопасности ООН (СБ) провел обсуждения ситуации на Лачинской дороге. Несмотря на попытки Армении использовать эту структуру в целях кампании манипуляций против Азербайджана, дискуссии в Совете Безопасности ООН стали очередной платформой для более широкого осведомления международной общественности об обоснованных опасениях Азербайджана, в том числе преднамеренном, постоянном нарушении Арменией обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В своем заявлении представитель Азербайджана отверг все выдвинутые Арменией обвинения в якобы перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги, “блокаде” и “гуманитарной катастрофы” в отношении армянских жителей, заявив, что все эти заявления абсолютно ложны и необоснованны. В заявлении отмечается, что ни правительство Азербайджана, ни протестующие не перекрывали Лачинскую дорогу.

Порядок передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается неизменным, также миротворцы продолжают выполнять свои обязанности по регулированию движения по дороге. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, указывают на беспрепятственный проезд различных видов транспорта, включая машины скорой помощи и караваны гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

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